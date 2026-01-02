2026年5月2日（土）に開催される『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』のイベントビジュアルが公開された。アリーナの会場を背景に、アイドル衣装を身に纏い五つ子が全力でイベントを楽しんでいる姿が眩しいビジュアルになっている。2年ぶりの開催となる『五等分の花嫁』のスペシャルイベントには、上杉風太郎役の松岡禎丞、中野一花役の花澤香菜、中野二乃役の竹達彩奈、中野三玖役の伊藤美来、中野四葉役の