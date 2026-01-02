北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘ジュエ氏が先代指導者の遺体が安置されている錦繍山（クムスサン）太陽宮殿の参拝に初めて公開的に参加した。朝鮮中央通信は2日、金委員長が新年を迎えて1日に錦繍山太陽宮殿を参拝したと伝え、党と政府の指導幹部と最高人民会議常任委員会および内閣責任幹部、国防省指揮官らが出席したと報じた。続いて「出席者らは金正恩同志の思想と領導を一心忠誠で称え、偉大な朝鮮民主主義