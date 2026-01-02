Image: Swytch Bike 2023年1月10日の記事を編集して再掲載しています。巨大な前輪のペニー・ファージングもeバイク化！人力自転車をeバイク化するキットは、元SpaceXの技師が開発した｢GeoOrbital｣や、30秒で取り付け完了の後輪用モーター｢PikaBoost｣などがありました。盗難防止や充電のため、モーターを取り外して持ち運べるタイプはそこそこ荷物になりがち。ですが「Swytch Kit」なら、Nint