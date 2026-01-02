ナインティナイン・矢部浩之が落語家・笑福亭鶴瓶の衝撃ミスを告発し、「師匠、しっかりしてください！」とツッコミを入れる場面があった。【映像】ご褒美満載「英語禁止ボウリング」の模様正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。