2026年の幕開けは、幸運を呼び込む絶好のタイミング。1月1日は〈一粒万倍日〉と〈大安〉が重なる、めったにない開運日です。せっかくなら、この吉日を味方につけて、新しい一年の流れを整えてみませんか？新品をおろす、夢を書き出す、願いを言葉にする。その開運行動が、今年を大きく動かすきっかけに。水晶玉子さんのアドバイスとともに、幸運の流れを呼び込むヒントをご紹介します。1月は、2026年の幸せを呼び込む、種まきの月