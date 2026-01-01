フロリダ半島・プエルトリコ・バミューダ諸島を結んだ三角形の海域であるバミューダトライアングルは、古くから船や飛行機などがこつぜんと消える事故が多発し、「魔の三角海域」と呼ばれることもあります。しかし、伝説と化したのは1945年に発生した「フライト19事件」の影響が大きいとスミソニアン・マガジンが指摘しています。Flight 19 Vanished in 1945, Fueling the Myth of the Bermuda Trianglehttps://www.smithsonianmag