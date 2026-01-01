年始に立てた「一年の計」がまったく続かなかった…という経験は誰にでもあるでしょう。決意も新たに再スタートするのもいいですが、誰かの失敗談に耳を傾けると、挫折を繰り返さないためのヒントが得られるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「恋愛体質を目指して三日坊主に終わりがちな『新年の決意』」をご紹介します。【１】とにかくきちんとした女性になるために「規則正