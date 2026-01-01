■ニューイヤー駅伝 in ぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会：1日、群馬県庁発着7区間100km）&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」70回の節目を迎えた「ニューイヤー駅伝」は、創部10年目のGMOインターネットグループが悲願の初優勝を果たした。2020年、旭化成の記録（4時間46分07秒）を2分7秒上回る、4時間44分00秒（速報値）の大会新でフィニッシュ。2位