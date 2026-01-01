［高校選手権・２回戦］帝京長岡（新潟） ２(４PK３)２ 高川学園（山口）／12月31日／NACK５スタジアム大宮帝京長岡は12月31日、全国高校サッカー選手権の２回戦で高川学園と対戦。０−２で迎えた後半アディショナルタイムに２点を返して追いつき、PK戦を４−３で制した。劇的な勝利を飾った一戦で、値千金の同点弾を決めたのが今大会初出場の１年生FW児山雅稀だ。後半７分に投入されると、その直後の８分に左足で放った強烈な