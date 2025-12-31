¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Â¡Ç£ú¡×¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö£±£²·î£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢£Ã£Ï£Õ£Î£Ô£Ä£Ï£×£Î£Ê£Á£Ð£Á£Î£²£µ¡¿£²£¶¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î½Ð±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ñÆâºÇÂç¤ÎÇ¯±Û¤·¥Õ¥§¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ö¡Ø£Ã£Ï£Õ£Î£Ô£Ä£Ï£×£Î£Ê£Á£Ð£Á£Î£²£µ¡¿£²£¶¡Ù¡ô°ðÍÕ¹À»Ö