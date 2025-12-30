¢£¥Ý¥ÁÂÞ¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¤ª²ñ·×¤Ï1Ëü±ß±Û¤¨¡ª ¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¾®»³·Ä°ìÏº¤Ë¤è¤ë¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¤ªÇ¯¶Ì½àÈ÷¡¿ÄÍÅÄÎ½°ì¤Î¤ªÇ¯¶Ì¥Ý¥¹¥È①～② CHOIYAMA¡¿¾®»³·Ä°ìÏº¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¡¢»öÌ³½ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 2025Ç¯¤Î¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢NEWS¡¦Hey