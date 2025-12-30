日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（コミケ）107」が30日、東京ビッグサイトで開幕。31日まで2日間にわたって開催される。コミケは、1975年12月21日の初開催から今年で50周年の節目。参加するサークルは、2日間で約2万3700スペースとなっている。午前10時30分の会場と共に大勢の参加者が入場。開始のアナウンスが流れると会場からは大きな拍手が鳴り響いた。今年8月16日、17日に開催された「コミックマーケット1