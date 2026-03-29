3月29日に東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて、劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』スペシャルステージが開催され、梓川咲太役の石川界人、桜島麻衣役の瀬戸麻沙美、赤城郁実役の山根綺、美東美織役の石見舞菜香が登壇そた。 参考：『青春ブタ野郎』はなぜファンを惹きつけ続けるのか？“ラノベ文体の映像化”を分析 2018年から放送されたTVアニメ『青春ブタ野郎』シリӦ