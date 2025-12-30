【前後編の後編／前編を読む】最愛の母の死に、妻は寄り添ってくれなかった…似た傷を抱えた人妻に“共鳴”してしまった52歳夫の告白沼沢利弘さん（52歳・仮名＝以下同）は、27歳のときに学生時代の同級生だった麻美さんと結婚した。一男一女に恵まれた「楽しい家庭」を目指したが、40歳を迎えた頃、利弘さんに魔が差す。きっかけは、女手ひとつで育ててくれた母が突然亡くなったことだった。かねてより母と折り合いが悪かった麻