【2025年芸能ニュース 話題の現場を踏む！】米倉涼子、天海祐希の“後継者”は松嶋菜々子か…テレ朝がかける大いなる期待米倉の自宅マンションがマトリにガサ入れされた──10月の報道以来、表舞台から消えた俳優の米倉涼子（50）は12月27日に、「自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」との声明を発表したが、真相はウヤムヤのまま。厚労省関東信越厚生局麻薬取締部による8月の家宅捜索では、違法薬物と使用器具を押収と