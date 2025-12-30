今年もさまざまな映画作品がスクリーンを彩り、観客を楽しませてくれた。アニメ映画では『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が興行収入400億円に迫る大ヒットを記録し、『名探偵コナン 隻眼の残像』は安定した人気を見せた。シリーズ初の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』も大好評で、各アニメ作品の人気ぶりがうかがえる。【写真】意外すぎる！2025年「ガッカリした邦画」1位作品実写では『劇場版TOKYO MER 走る