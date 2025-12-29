宮沢みきおさん一家（遺族提供）東京都世田谷区で2000年12月、会社員宮沢みきおさん＝当時（44）＝一家4人が殺害された事件は30日で発生から25年。現場に多くの物証が残され、犯人の指紋やDNA型が検出されているが、解決に至っていない。警視庁成城署捜査本部は地道な捜査を続けている。血の付いた包丁や脱ぎ捨てた衣類、バッグ…。数ある証拠の中で、捜査本部が注目するのが犯人のトレーナーと足跡だ。室内で見つかったトレー