お笑いやバラエティ、歌やグルメなどさまざまな特番が放送される年末年始。テレビを観なくなった人が増えていると言われていても、やっぱり家族や親せきが集まる年末年始にはテレビ番組も気合いが入ったものばかりです。そうした中、今年の年末年始の特番は昭和や平成の頃に流行した人気番組が続々と復活。その理由を考察します。◆『クイズ$ミリオネア』『ウンナンの気分は上々。』……まずは12月24日現在で発表されている年末年