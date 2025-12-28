きょうの日中は、山陰や東北日本海側などでは雲が多く、夜からあすにかけて北海道でも雲が広がり、雨や雪の降る所があるでしょう。あすの夕方からは近畿北部や北陸、東海でも天気が崩れる所がありそうです。南西諸島はあすにかけてくもりや雨となりますが、その他の西日本から北日本にかけては広く晴れるでしょう。きょうとあすの最高気温は全国的に平年より高い予想です。きょうあすは寒さが和らぐ所が多いですが、大晦日から年明