■新しい宮内庁長官と高市首相の関係2025年12月24日に新しく宮内庁長官に就任した黒田武一郎氏（65）は高市早苗首相と極めて親しく、愛子さんを含めた女性皇族たちの“危機”を救う救世主になるかもしれない。女性自身（1月6・13日号）はそう報じている。黒田氏は自治省（現・総務省）出身。熊本県副知事や消防庁長官などを歴任した後、2019年7月に総務審議官、同年10月には同省トップの総務事務次官に就任している。2023年12月に