ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ç¹âÎðÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÎðÃËÀ­±¿Å¾¤Î¼ÖÆÍ¤Ã¹þ¤ß²Ð»ö ¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢»ÔÀî»ÔÆîÂçÌî¤Ç¡Ö¼Ö¤¬²È¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤Î1³¬ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¡¢70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬±¿