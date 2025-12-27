ヴィッセル神戸は27日、清水エスパルスからMF乾貴士(37)が完全移籍で加入することを発表した。野洲高出身の乾は過去に横浜F・マリノス、セレッソ大阪、ボーフム、フランクフルト、エイバル、ベティス、アラベスでプレー。2021年8月にエイバルからC大阪へ復帰した後、2022年7月に清水へ完全移籍した。昨季はJ2リーグ戦30試合5ゴール7アシストの活躍を見せ、清水のJ2優勝とJ1復帰に貢献。今季もチームで唯一、J1リーグ戦全38試