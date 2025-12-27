楽天の三木肇監督（４８）が、宗山塁内野手（２２）に対して「２年目のジンクス打破」の指令を出した。激動のルーキーイヤーを完走したことに及第点を与えつつも、求めるのはさらなる成長だ。「２年目で余裕が出ないように。大きなケガに注意しながら、もう主力の選手、チームの顔としてプレーしてもらいたい」。熱くゲキを飛ばした。全てが「経験」だと苦しい時もグラウンドに送り続けてきた指揮官だからこそ、来季の飛躍を確