高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」（大阪市）に預けられた腕時計が無断で売却された事件で、警視庁は２６日、同社元代表の福原敬済（たかずみ）容疑者（４４）ら男２人を詐欺容疑で逮捕した。福原容疑者らが、計約２３００本の腕時計を勝手に売却したり質入れしたりして得た約１８億円の一部を私的に流用したとみている。福原容疑者はアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に出国したが、現地当