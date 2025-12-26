ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬À­Åª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ë»ö·ï¤Ç¡¢26Æü¤Ë¾¯½÷¤¬¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯½÷¤Ï¡ÖÄï¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÅÔÆâ¤Î¥ê¥é¥¯¥»¡¼¥·¥ç¥óÅ¹¤ÇÀ­Åª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ÜÀß¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤¬26Æü¡¢¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾¯½÷¤Ï¡ÖÄï¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¯¤«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÊì¿Æ¤ËÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿