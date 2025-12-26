日米両政府は、高市首相が来年早期に就任後初めて訪米し、トランプ大統領と会談する方向で調整に入った。日本側は３月の実現を模索している。首相の台湾有事を巡る国会答弁を機に日中関係が悪化する中、日米同盟の深化や日米の緊密な連携を確認する見通しだ。複数の日本政府関係者が明らかにした。首相は２５日、東京都内で開かれた講演で「できるだけ早期に（トランプ氏に）お目にかかりたいということで、いま調整している。