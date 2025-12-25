元外相の田中真紀子氏が２５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）にコメンテーターとして生出演。発足２か月を迎えた高市早苗首相をバッサリと切る一幕があった。この日、「高市さんには取り巻きの議員だとか仲間とか（いない）…。私だって役人だとか（周囲に）いましたよ、結構。国会終わったら一緒に（食事を）食べましょう、勉強しましょうって議員たちもいたし、マスコミもいたし、