横浜FCは25日、レイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍をしていたMF宇田光史朗(21)が復帰することを発表した。宇田は2024年から期限付き移籍で高知ユナイテッドSCに所属し、今年6月には滋賀へ育成型期限付き移籍。JFLで17試合に出場したほか、J3・JFL入れ替え戦で1試合に出場し、J3初昇格に貢献した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF宇田光史朗(うだ・こうしろう)■生年月日2004年9月26日(21歳)■出身地兵庫県■