滋賀レンタル中の21歳MF宇田光史朗が横浜FCに復帰「必ずチームの力となれるように頑張ります!」
横浜FCは25日、レイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍をしていたMF宇田光史朗(21)が復帰することを発表した。
宇田は2024年から期限付き移籍で高知ユナイテッドSCに所属し、今年6月には滋賀へ育成型期限付き移籍。JFLで17試合に出場したほか、J3・JFL入れ替え戦で1試合に出場し、J3初昇格に貢献した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF宇田光史朗
(うだ・こうしろう)
■生年月日
2004年9月26日(21歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
180cm/72kg
■経歴
上甲子園SC-西宮SS Jrユース-興国高-横浜FC-高知-横浜FC-滋賀
■Jリーグ出場歴
リーグカップ:2試合
■コメント
▽横浜FC側
「皆さんお久しぶりです。この度、横浜FCに復帰することになりました。またこのエンブレムを背負って共に戦えることを嬉しく思います。この2年間で積んだ経験を活かし、必ずチームの力となれるように頑張ります!」
▽滋賀側
「6月加入してすぐの試合で『一緒にJリーグ行こうね』とたくさん声をいただき暖かく迎え入れてくれたこと、とても嬉しかったし力になりました。
そんな暖かいファンサポーターの皆さんや、何より全く試合に出れてなかった自分に声をかけてくれたこのクラブにJ3昇格という形で恩返しできて良かったです。
このクラブで学んだことを活かし、自分の活躍が皆さんの耳にしっかり届くよう横浜でも頑張りたいと思います!
レイラック滋賀に関わる全ての皆様、半年という短い期間でしたが本当にありがとうございました!」
