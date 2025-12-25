小泉大臣の地元でもある横須賀で日米の潜水艦を視察防衛省は2025年12月23日、海上自衛隊の潜水艦「せいりゅう」を視察する小泉進次郎防衛大臣の様子を収めた動画を、公式Xで公開しました。【潜水艦の中を公開!!】魚雷の隣に寝てみる小泉防衛大臣（動画で見る）小泉大臣が「せいりゅう」を訪れたのは12月19日で、横須賀基地で視察しています。同艦は、そうりゅう型潜水艦の9番艦として2018年3月12日に就役。その後、第2潜水隊群