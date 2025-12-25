SixTONESの京本大我が表紙を飾る『週刊少年サンデー 2026年4・5合併号』（小学館）が、12月24日に発売された。 京本大我は1994年12月3日生まれ、東京都出身。2015年5月1日にSixTONESを結成し、2020年1月22日にCDデビューを果たした。グループでの音楽活動に加え、映画『見える子ちゃん』への出演など、俳優としても活躍の幅を広げている。 今号では、京本と人気漫画『名探偵コナン』によるスペシャル