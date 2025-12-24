Ｊ１町田は２４日、２３日に公表された黒田剛監督、及びクラブへの懲罰について、改めて声明を発表。冒頭で「パワハラについては認定されておりません」と強調。「不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります」とした上で「度を超えた誹謗中傷には引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますのでよろしくお願いします」と警告