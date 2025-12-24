NHKは24日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のオープニング企画を発表した。同日放送の「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の中で伝えた。オープニングは「放送100年紅白スペシャルメドレー」として豪華アーティストたちが名曲を歌いつなぐ。番組後半、紅白歌合戦でも司会を務める鈴木奈穂子アナウンサーが「今年の紅白、オープニングがどんな演出になるのかというのを、この『あさイチ』の中で初めてここで発表した