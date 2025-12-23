°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢ÂçËãÁð¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µù»Õ¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¶å½½¶åÎ¤Ä®¤Îµù»Õ¡¦¶¶ËÜÏÂ¹¬Èï¹ð¡Ê62¡Ë¤ÈÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Îµù»Õ¡¦¸ÍÊÕ¹¯¹°Èï¹ð¡Ê55¡Ë¤é4¿Í¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤´¤í¤«¤é8·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¡¢°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂçËãÁð380ËÜ¤òºÏÇÝ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤é4¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â