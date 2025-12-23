10代後半の男性に因縁をつけ暴行し、鼻の骨を折るなどの重傷を負わせたとして諏訪市の高校生（17）など男女3人が強盗致傷の疑いで逮捕されました。警察によりますと、強盗致傷の疑いで逮捕されたのは茅野市の男子高校生（17）、諏訪市の会社員の男（18）、長野市の女子大学生（18）の3人です。今年10月28日午後11時15分ごろ、諏訪郡内の公園やその駐車場で、10代後半の男性に因縁をつけ、金を奪おうとして暴行を加え、鼻の骨を折る