矢野経済研究所は12月22日、国内の「オタク」に関する消費者アンケート調査の結果を発表した。調査は2025年7月、日本国内在住の15歳から69歳までの男女10,000名を対象にインターネットで行われた。「オタク」の分野別推定人数と1人当たりの年間平均消費金額「オタク」層と「非オタク」層の推し活状況○「アニメ」オタクは約549万人「オタク」を自認する、もしくは第三者から「オタク」と認知されていると回答した回答者数(複数回答