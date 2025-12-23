米OpenAIは12月22日（現地時間）、ChatGPTユーザーの1年間の利用動向をまとめたパーソナライズ機能「Your Year with ChatGPT」の提供を開始した。ユーザーとChatGPTの対話から得られたテーマや統計データを、視覚的に振り返ることができる。22日より、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国において英語環境で、無料版、Plus、Proプランのユーザー向けに展開が開始された。現時点では、その他の国・地域や