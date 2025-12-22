普通の暮らしの中では、生きているのは当たり前と考えてしまうでしょう。でも、平穏な人生を過ごせることは、実はとてもありがたいことです。漫画家・とらじろうさんの作品『大病だった男の子が人生を謳歌する話夏になったらやって来る！！死神のクワガタのお兄ちゃん』では、ひょんなことから死神に命を救われた少年の生涯が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約7500ものいいねと感動の声が寄せられました。