宇宙科学が導く新エイジングケア！セリスタ『次世代の美しさを手に入れる〜宇宙科学が導く新しいエイジングスキンケア：aeonia』

セリスタが、医師・歯科医師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナー『次世代の美しさを手に入れる〜宇宙科学が導く新しいエイジングスキンケア：aeonia』を2026年1月18日に開催します。

株式会社坪田ラボの坪田一男先生と、Delavie Sciences共同創業者のDr. Kyle Landryを講師に迎え、ハーバード大学発のエイジング研究と宇宙科学を融合させた最先端のスキンケア理論を解説します。

開催日時：2026年1月18日(日) 10:00〜12:00

開催形式：Zoomオンラインセミナー

参加費：無料（配布用PDFテキストは有料）

対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定（※一般参加不可）

今回のセミナーでは、ベストセラー『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』の著者であるデヴィッド・シンクレア教授が共同創業者として名を連ねるDelavie Sciences社の研究成果に焦点を当てます。

宇宙空間という過酷な環境を耐え抜いた成分や、長寿遺伝子「サーチュイン」を活性化する成分など、2026年に流行が予測される「宇宙コスメ」の中でも注目の新製品「aeonia」について深掘りします。

講師には、慶應義塾大学名誉教授であり株式会社坪田ラボの代表取締役社長CEOを務める坪田一男先生と、Delavie Sciences社Co-founder and PresidentのDr. Kyle Landryが登壇します。

ハーバード大学医学部での研究背景を持つ両名が、医学的見地から「エイジング研究×宇宙科学」の可能性を語ります。

「コスモヴェール」や「Sirt 1活性化粧品」といったキーワードに関心のある医療従事者にとって、最新の知見を得られる貴重な機会です。

