ドイツ２部のカールスルーエに所属するFW福田師王が、待望の移籍後初ゴールを決めた。現地12月20日に開催されたボーフムとのアウェー戦（２−２）、後半頭から投入された21歳のストライカーは、１−２で迎えた86分、左サイドからのクロスにドンピシャのヘッドで合わせ、値千金の同点ゴールを奪ってみせた。神村学園高時代は１年生の時から「怪物ストライカー」として注目を浴びてきた福田は、Jリーグを経由せずにブンデスリ