「驚異的」「高すぎる！」ついに！日本期待の怪物FWがドイツで待望の移籍後初ゴール！値千金の渾身ヘッド弾に反響「覚醒していくのか？」
ドイツ２部のカールスルーエに所属するFW福田師王が、待望の移籍後初ゴールを決めた。
現地12月20日に開催されたボーフムとのアウェー戦（２−２）、後半頭から投入された21歳のストライカーは、１−２で迎えた86分、左サイドからのクロスにドンピシャのヘッドで合わせ、値千金の同点ゴールを奪ってみせた。
神村学園高時代は１年生の時から「怪物ストライカー」として注目を浴びてきた福田は、Jリーグを経由せずにブンデスリーガの古豪ボルシアMGに入団。24年１月にトップチームへ昇格し、昨季はリーグ戦６試合に出場して、１ゴールをマークしていた。
そのボルシアMGから買い取りオプション付きレンタルで加入したアタッカーの活躍ぶりに、ファンからは次のような声が上がった。
「魂のヘッド炸裂やん！」
「高すぎるーーー！」
「かっこいいゴールだねーいいぞ」
「驚異的な強さを見せた」
「なんて素晴らしいゴールだ」
「このまま、覚醒していくのか？」
「本来２部にいる選手ではないよね」
日本期待のアタッカーは、ここから得点を量産できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福田師王が決めた値千金の移籍後初ゴール
