ついに今季初ゴールを決めた福田（右）。(C)Getty Images

写真拡大

　ドイツ２部のカールスルーエに所属するFW福田師王が、待望の移籍後初ゴールを決めた。

　現地12月20日に開催されたボーフムとのアウェー戦（２−２）、後半頭から投入された21歳のストライカーは、１−２で迎えた86分、左サイドからのクロスにドンピシャのヘッドで合わせ、値千金の同点ゴールを奪ってみせた。

　神村学園高時代は１年生の時から「怪物ストライカー」として注目を浴びてきた福田は、Jリーグを経由せずにブンデスリーガの古豪ボルシアMGに入団。24年１月にトップチームへ昇格し、昨季はリーグ戦６試合に出場して、１ゴールをマークしていた。　
 
　そのボルシアMGから買い取りオプション付きレンタルで加入したアタッカーの活躍ぶりに、ファンからは次のような声が上がった。

「魂のヘッド炸裂やん！」
「高すぎるーーー！」
「かっこいいゴールだねーいいぞ」
「驚異的な強さを見せた」
「なんて素晴らしいゴールだ」
「このまま、覚醒していくのか？」
「本来２部にいる選手ではないよね」

　日本期待のアタッカーは、ここから得点を量産できるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】福田師王が決めた値千金の移籍後初ゴール

 