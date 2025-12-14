【ラ・リーガ第17節】(シウダ・デ・バレンシア)レバンテ 1-1(前半0-1)ソシエダ<得点者>[レ]アドリアン・デ・ラ・フエンテ(90分+4)[ソ]久保建英(45分+1)<警告>[レ]パブロ・マルティネス(21分)、ウナイ・ベンセドール(53分)、ケルビン・アリアーガ(71分)、イバン・ロメロ(73分)、アドリアン・デ・ラ・フエンテ(74分)、マヌ・サンチェス(84分)[ソ]イゴール・スベルディア(37分)、ジョン・ゴロチャテギ(51分)観衆:17,346人