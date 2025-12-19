トヨタ自動車は、アメリカで生産する3車種を“逆輸入”する方針を発表しました。トヨタは19日、アメリカの工場で生産するピックアップトラック「タンドラ」のほか、大型SUV「ハイランダー」と、2年前に日本での販売を終了した「カムリ」を、2026年から順次、日本市場に“逆輸入”する方針と明らかにしました。国交省はアメリカで生産した車について、追加の試験なしで日本へ輸入し販売ができるよう、2026年1月末にも制