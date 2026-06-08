「ヴォクシー」の一部改良モデル、今なら予約注文が可能！2026年5月6日、トヨタはミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良を実施し、同日に販売を開始しました。その後の納期やユーザーからの反響について、トヨタディーラーに問い合わせてみました。初代ヴォクシーはきょうだい車「ノア」とともに2001年11月に登場。手頃なサイズに加えて、乗り降りがしやすいスライドドア、3列シートを装備し、ミニバンジャンルで