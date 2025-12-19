ニューストップ > 国内ニュース > 駅員が屋外に放置した男性、通行人の通報で搬送され数日後死亡 時事ニュース 駅員が屋外に放置した男性、通行人の通報で搬送され数日後死亡 2025年12月19日 17時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11月に東京都の地下鉄清澄白河駅の通路でうずくまっていた男性 駅員らが屋外に運び出し、警察や消防に通報せず放置したと分かった 男性は通行人の通報で搬送され、数日後に死亡した 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 【速報】住宅で母親と息子あわせて4人が血だらけの状態で見つかる…3人は意識不明の重体 西東京市 2025年12月19日 18時40分 駅員が屋外に男性放置、搬送後死亡 2025年12月19日 17時41分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分