JMDCは12月9日、病院由来の診療データの利活用を通じた医療DXの実現を目的としたエコシステム構築を始動し、そのパートナーシップとして、ソフトウェア・サービスとの業務提携を発表した。JMDCは国内3,000以上の医療機関へサービスを提供し、匿名加工やデータ分析のノウハウを持つ。一方、ソフトウェア・サービスは、国内1,000施設の医療機関に電子カルテシステムなどを一貫体制で提供する強固な顧客基盤を有している。今回の提携