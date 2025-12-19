現在プレビューが行われているWindows Terminal v1.24.2812.0（以下Windows Terminalをターミナルと表記する）では、コマンドパレットで、ローカライズされたコマンド名と英語のコマンド名の2つでコマンドを検索できるようになった（写真01）。写真01: 写真右が安定版（v1.23）で、コマンドパレットに表示されるのはローカライズされたコマンドのみだが、写真右のプレビュー版（v1.24）では、日本語表示の下に英語表示がつき、日本