「私の車が、対向車線に飛び出したことは間違いありません。ただ、事故の少し前からその日の夕方まで、記憶がありません……」11月12日、高知地裁（稲田康史裁判長）で開かれた注目の刑事裁判。自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）に問われている高知市の無職・竹崎寿洋被告（61）は、初公判の冒頭、裁判官に向かってそう主張した。本件事故がどのような状況で起こったかを説明する前に、筆者が遺族から提供してもらっ