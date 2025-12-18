片山虎之助元総務大臣が亡くなったことがわかりました。90歳でした。【写真を見る】片山虎之助元総務大臣が死去90歳老衰で日本維新の会の共同代表など歴任片山氏は岡山県出身で、旧自治省を経て1989年の参院選で自民党から出馬し、初当選しました。総務大臣や自民党の参院幹事長などの要職を歴任しましたが、自民党に逆風が吹いた2007年の参院選で落選し、その後自民党を離党しました。2010年の参院選に当選して国政に復帰した