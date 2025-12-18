12月21日に行われる全国高校駅伝で、大分県代表の大分東明が男女アベック出場します。男子は監督と歩んだ3年間の集大成として、女子は1年生の台頭と3年生の結束力で上位進出を狙います。都大路での快走を誓うチームを取材しました。 【写真を見る】【全国高校駅伝】大分東明・男女で都大路へ男子は「監督1期生」の集大成、女子は1年生台頭「8位入賞」狙う 男子：監督と歩んだ3年間の集大成 15年連続24回目の出場となる